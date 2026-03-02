Tahran ayakta! ABD ve İsrail’e büyük tepki

Haberin Devamı

İran’da protestocular Tahran’da İnkılap Meydanı’nda bir araya gelirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi’nde toplanan binlerce kişi ABD ve İsrail’i lanetledi. Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak çekildi. Şii geleneğinde siyah bayrak ‘kanın yerde kalmayacağını ve intikam alınacağını’ anlamına geliyor.

‘TARİHİ BİR TRAJEDİ’

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi ABD’yi protesto etti. Protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Polisin açıklamasına göre Şii göstericiler, doğudaki Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da da ABD Konsolosluğu yakınında bir gösteri düzenledi. Göstericiler, Hamaney’in ölümünü ‘tarihi bir trajedi’ ve ‘şehadet’ olarak nitelendirdi. İslamabad’daki gösteriler sırasında ise protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

ABD ELÇİLİĞİ ÖNÜNDE

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplandı. Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’de de Hamaney’in öldürülmesine yoğun tepki vardı. Srinagar, Budgam ve Bandipora bölgelerinde toplanan göstericiler, siyah bayraklar ve Hamaney’in fotoğraflarını taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İRAN’DA İNTİKAM YEMİNLERİ

Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü haberinin ardından İran’ın üst düzey yetkililerinden taziye ve intikam mesajları yağdı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’e yönelik suikastı ‘başta Şiiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı açık bir savaş’ olarak nitelendirerek, İran’ın ‘intikamı görev ve meşru bir hak’ olarak gördüğünü belirtti.

SALDIRILARDA O DA ÖLDÜ

İran haber ajansı İlna, İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ABD ve İsrail’in dünkü saldırısında hayatını kaybettiğini paylaştı. Önceki gün Tahran’ın Narmak semtindeki evine yapılan saldırıda Ahmedinejad’ın korumalarının hayatını kaybettiği, kendisinin durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Danışmanı da yaptığı açıklamayla Ahmedinejad’ın yaşadığını ileri sürdü. Ahmedinejad, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşamasıyla da biliniyordu. 2005-2013 yılları arasında görev yapan Ahmedinejad hem İran’da hem de dünyada tartışmalı bir isim olmuştu. 2017 yılında üçüncü kez aday olmak isteyen Ahmedinejad’ın başvurusu ise anayasal gerekçeler gösterilerek kabul edilmemişti.

