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Tahliyesine bir gün kalmıştı: Korkunç bir şekilde öldürüldü

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#Mahkum#Hapishane#Öldürüldü
Tahliyesine bir gün kalmıştı: Korkunç bir şekilde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 13:02

Mahkumiyetinin bitmesine bir gün kalan Mahir Abdulrahman, tepkisiz bir şekilde yatarken bulundu. Abdulrahman'ın, başka bir mahkumun üzerine kaynar su dökmesinin ardından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İngiltere'nin Leicester kentindeki cezaevinde hapis yatan 31 yaşındaki Mahir Abdulrahman, tahliye edilmesine bir gün kala dövülerek öldürüldü.

Mahir Abdulrahman, bin 715 kişi kapasiteli HMP Fosse Way hapishanesindeki hücresinde tepkisiz bir şekilde yatarken bulundu.

Abdulrahman'ın ölümünü araştırmak üzere hapishaneye giden İngiliz polisi, adamın ölümüyle ilgili olarak altı kişiyi tutukladı.

DailyMail'in aktardığı habere göre, ölümü resmi olarak ilan edilmeyen Abdulrahman'ın, başka bir mahkumun üzerine kaynar su dökmesinin ardından "intikam" için öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı.

Haberde, dört kişinin hücresine baskın düzenlemesi sebebiyle Abdulrahman'ın, daha önce de saldırıya uğradığı bilgisine ulaşan polisin, 31 yaşındaki mahkumun neden başka bir hapishaneye nakil edilmediğini araştırdığı belirtildi.

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#Mahkum#Hapishane#Öldürüldü

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