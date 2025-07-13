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Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

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#Fransa#Cezaevi#Firar
Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 12:48

Fransa'da bir mahkumun tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği bildirildi. Fransa Cezaevi İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fransız yetkililer, 20 yaşındaki bir mahkumun cezasını tamamlayarak serbest kalan bir hükümlünün çantasına saklanarak cezaevi memurlarını atlattığını ve hapishaneden kaçtığını belirtti.

Firarinin Lyon'un güneyindeki Corbas Cezaevi'nden cuma günü tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiği kaydedildi. Cezaevi yetkilileri, kaçak mahkumun birden fazla suçtan hüküm giydiğini ifade etti.

Fransa Cezaevi İdaresinin resmi açıklamasında, "mahkumun, arkadaşının serbest bırakılmasından yararlanarak bavuluna saklanıp kaçtığı" söylendi. Cezaevi İdaresinden bir kaynak, firarinin organize suç bağlantılı bir dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldığı bilgisini paylaştı.

Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

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Mahkumun firar ettiği Corbas Cezaevi

FRANSIZ YETKİLİLER NASIL KAÇTIĞINI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR

AFP'nin BFMTV'ye dayandırdığı haberine göre, yetkililer, hapishane yönetiminin konuyla ilgili idari soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Lyon Cumhuriyet Savcılığının da firar olayına dair adli kovuşturma başlattığı duyuruldu. Cezaevi personelinin, kaçışın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için güvenlik prosedürlerini gözden geçirdiği bildirildi.

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Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanıp firar etti

ORGANİZE SUÇLA BAĞLANTI ŞÜPHESİ

Fransız makamları, organize suç bağlantısı nedeniyle olayın ciddiyetine dikkat çekti. Mahkumun önceki sabıka kaydı ve bağlantılarına ilişkin detaylar da firar soruşturması dosyasına eklendi.

Güvenlik güçleri, kaçak mahkumun yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Lyon'daki emniyet birimleri, firarinin sığınabileceği muhtemel adreslerde kontroller gerçekleştirdi.

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#Fransa#Cezaevi#Firar

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