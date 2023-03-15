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Tahıl koridoruna Rusya’dan şartlı uzatma

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#Ukrayna#Tahıl Koridoru#Rusya
Tahıl koridoruna Rusya’dan şartlı uzatma
Nerdun HACIOĞLUSelçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Ukrayna savaşı gölgesinde Türkiye ile BM arabuluculuğunda Karadeniz sularında son derece zor şartlarda çalışan tahıl koridoru anlaşmasını Rusya şartlı onayladı.

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Rusya 120 günlük süreyle uzaması gereken anlaşmanın süresini 60 günle sınırladı.

120 YERİNE 60 GÜN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Anlaşmanın 60 günlüğüne uzatılmasını kabul etmemiz Rusya’nın şartlı iyi niyet gösterisidir. Tahıl anlaşması başından beri iki ülke Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarına çıkışının sağlanmasını öngörüyordu. Pratiğe baktığımızda anlaşma şimdilik sadece Ukrayna lehine çalışıyor. 60 günlük uzatmanın sonunda Rus tahıl ürünlerine çıkarılan pürüzlerin kalkması gerek” dedi. BM’den ise anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği açıklaması geldi. Türkiye’nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu geçen Temmuz ayında BM ile koordineli olarak İstanbul’da “Müşterek Koordinasyon Merkezi” kurulmuştu. (Nerdun HACIOĞLU)

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MSB: TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart’ta süresi bitecek tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün daha uzatılması yönünde atılan adımları takdirle karşıladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “BM koordinatörlüğünde Cenevre’de; BM, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması halinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır. Atılan adımlar takdirle karşılanmaktadır. Görüşmelerde taraflara, tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır” denildi. (Selçuk BÖKE/ANKARA)

 

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#Ukrayna#Tahıl Koridoru#Rusya

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