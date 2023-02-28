Tahıl koridoru için yeni uzatma gündemde

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Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna 18 Mart tarihine kadar masaya oturarak anlaşmanın kaderini belirlemesi gerekecek. Önümüzdeki hafta Türkiye’de başlayacak tahıl koridoru müzakereleriyle ilgili Rus tarafı dün ilk ipuçlarını verdi.

RUSYA’DAN HATIRLATMA

Müzakere sürecine yakın bir kişiyi kaynak gösteren Rusya’nın resmi RİA haber ajansının haberinde, “Rusya, anlaşmanın uzatılmasına engel çıkarma niyetinde değil. 22 Temmuz 2022 tarihinden günümüze bir defa uzatılarak işlemeye devam eden tahıl anlaşmasında Rusya sadece ilk anlaşma metnine bağlı kalınmasını talep ediyor. Moskova’nın yegâne şartı Ukrayna’nın yanı sıra Rus tarım ürünlerine de dünya pazarlarına yasal biçimde ulaştırılması garantilerinin verilmesi” dendi.

KİEV: BİR YIL OLSUN

Ukrayna Altyapı Bakanı Yuriy Vaskov ise anlaşmaların 120 günlük süreler yerine, bir yıllığına uzatılmasını istediklerini, ayrıca Odessa, Çernomorsk ve Yujni limanlarının dışındaki Ukrayna limanlarının da anlaşmaya eklenmesini talep ettiklerini söyledi.