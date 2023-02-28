Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tahıl koridoru için yeni uzatma gündemde

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#BM
Tahıl koridoru için yeni uzatma gündemde
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Rusya’nın Ukrayna işgalinde bir yıl geride kalırken Türkiye’nin önemli katkılarıyla hayata geçen Tahıl Koridoru anlaşması yeniden uzatılmayı bekliyor.

Haberin Devamı

Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna 18 Mart tarihine kadar masaya oturarak anlaşmanın kaderini belirlemesi gerekecek. Önümüzdeki hafta Türkiye’de başlayacak tahıl koridoru müzakereleriyle ilgili Rus tarafı dün ilk ipuçlarını verdi.

RUSYA’DAN HATIRLATMA

Müzakere sürecine yakın bir kişiyi kaynak gösteren Rusya’nın resmi RİA haber ajansının haberinde, “Rusya, anlaşmanın uzatılmasına engel çıkarma niyetinde değil. 22 Temmuz 2022 tarihinden günümüze bir defa uzatılarak işlemeye devam eden tahıl anlaşmasında Rusya sadece ilk anlaşma metnine bağlı kalınmasını talep ediyor. Moskova’nın yegâne şartı Ukrayna’nın yanı sıra Rus tarım ürünlerine de dünya pazarlarına yasal biçimde ulaştırılması garantilerinin verilmesi” dendi.

KİEV: BİR YIL OLSUN

Ukrayna Altyapı Bakanı Yuriy Vaskov ise anlaşmaların 120 günlük süreler yerine, bir yıllığına uzatılmasını istediklerini, ayrıca Odessa, Çernomorsk ve Yujni limanlarının dışındaki Ukrayna limanlarının da anlaşmaya eklenmesini talep ettiklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#BM

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem