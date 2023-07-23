Tahıl için var gücümüzle çalışıyoruz... Fidan: Rusya masaya geri döndürülmeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,önceki gün Türkiye’yi ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

VENEZUELA’YA TAM DESTEK

Mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Fidan, “Türkiye olarak Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız” ifadesini kullandı. Fidan, Venezuela’da hükümet ile muhalefet arasında gerçekleşen diyalog sürecine destek verdiklerini belirterek, bu konuda her zaman yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

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RUSYA MASAYA DÖNMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin Tahıl Anlaşması sürecini hayata geçirebilme hususunda ciddi arayışlarının, Ukrayna tarafının da alternatif getirme çabalarının olduğunu vurgulayan Fidan, “Biz Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu’nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin zorlama ve güvenliği de tehlikeye atacak çözümler olma ihtimali fevkalade yüksek” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede kendisiyle hemfikir kaldıklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmede de Rusya tarafının neden bu anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmayı uzatmadığına dair bir takım detaylı sebepler aldıklarını ve bunların üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bunları BM ile de görüştüklerini anlatan Fidan, “Rusya’nın tekrar masaya gelmesi ve taleplerinin karşılanması ve bütün tarafların bundan kazanan olarak çıkması için buna çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür” diye konuştu.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye’nin yeni girişimlerde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Fidan, “Tahıl anlaşmasıyla 33 milyon ton tahıl dünya marketlerine ulaştı. Bu tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliği büyük tehlikeye girecek. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomileri gerçekten çok ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle beslenme sorunu olan ülkelerdeki açlık problemi daha da şiddetli hale gelecek. Onun için var gücümüzle bunu tekrardan hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi. Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tahıl koridorundaki ‘engellemeyi kaldırmayı’ görüştüklerini açıkladı. Ukrayna daha önce sürecin Rusya’sız sürmesini gündeme getirmişti.

BİLGİ NOTU

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RUSYA, tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde Moskova’ya yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 17 Temmuz’da uygulamadan çekilmişti.

‘KURAN’A SAYGISIZLIK BİR MODA HALİNE DÖNÜŞTÜ’

Bakan Fidan, son dönemde Kuran-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara dair soruya yanıt verirken, “Bu artık yaygın bir salgın haline dönüşmeye başladı. Özellikle Batı’da, Batı’da da belli ülkelerde, genellikle Nordik ülkelerinde oluyor” dedi. Fidan, genel olarak İslam ve yabancı düşmanlığında artış olduğunu belirterek, “Özel bir spesifik form olarak Kur’an-ı Kerim’e hakaret konusu Danimarka ve İsveç’te bir moda haline dönüştü. Bunu biz şiddetle kınıyoruz. Kınamakla da kalmayıp çeşitli girişimlerimiz oldu” ifadesini kullandı.

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Fidan, dün de Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonda görüştü. Görüşmede “Tahıl girişimi ile Kuran’a yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirlerin ele alındığı” belirtildi.