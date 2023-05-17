Tahıl anlaşması için kritik 24 saat

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Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle sürerken, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2022 yılında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının geçerlilik süresi yarın bitiyor. Daha önce süresi 18 Mart’ta dolmadan hemen önce anlaşma, iki aylığına uzatılmıştı. Yeni bir uzatmaya itirazları bulunduğunu beyan eden Moskova, “Biz tahıl anlaşmasını 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da imzalarken bunu, Ukrayna tahıl ürünlerine sağlanan pazarlara çıkış imkânının Rus tahılına da sağlanacağı şartıyla yaptık. Ancak geçen sürede Batılı ülkeler bizim tahılımızı engellemeye devam ediyor. Gemilerimiz sigortalanmıyor, limanlara yanaşmalarına izin verilmiyor, sattığımız tahılın parası transfer edilmiyor” diyor.

‘ÇÖZÜMSÜZ KONULAR VAR’

Rus yönetimi tahılın yanı sıra gübre ihracatının da engellendiğini belirtiyor. Rusya, mevcut durumda sadece Ukrayna lehine çalışan anlaşmayı devam ettirmeye “sıcak bakmadıkları” açıklamasını yaptı. Olası uzatma için 10 Mayıs tarihinde İstanbul’da Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, ancak ilerleme sağlanamamıştı. Dün tahıl koridoruyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın çıkarlarını ilgilendiren bir dizi konu hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil. Rusya bu yüzden henüz son tavrını belirlemedi” dedi.

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PUTİN ile GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Süre dolmadan garantör ülke Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi beklediğini ifade eden Peskov, “görüşmenin ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını” kaydetti. Bu arada tahıl meselesi BM Güvenlik Konseyi gündemine de geldi. İngiltere ve ABD temsilcileri tahılın Rusya tarafından şantaj malzemesi olarak kullanıldığını kaydetti. (Nerdun HACIOĞLU)

BİLGİ NOTU: Anlaşma ile şu ana dek yarısı mısır olmak üzere 30 milyon ton tahıl taşındı. İstanbul Boğazı’ndan yük gemileri 1085 sefer yaptı.

FÜZE SAVAŞINDA LAF DALAŞI

Moskova ve Kiev arasında “Kim karşı tarafın son model füzelerini daha iyi avlıyor” tartışması yaşanıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni, Rusya’nın geçtiğimiz gece üç yönden aynı anda 18 füze attığını, bunlardan altısının savunma sistemlerince önlenemez olmakla övünülen hipersonik “Kinjal” (hançer) füzeleri olduğunu iddia etti. Zalujni, “Kinjal dahil Rusların üzerimize gönderdiği tüm füzeler ‘Patriot’ (Amerikan yapımı savunma sistemi) tarafından havada imha edilmiştir” dedi.

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O PATRIOT’U VURDUK

Rusya ise bu duyuruya karşı açıklama ile cevap verdi. Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarına konuşlu “Patriot” bataryasını “Kinjal” füzesiyle imha ettiklerini öne sürdü. (Nerdun HACIOĞLU)