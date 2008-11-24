Tacizle suçlanan Alman gecin babası kanser oldu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türkiye'de geçirdiği yaz tatili sırasında küçük yaştaki bir İngiliz kızına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve davası sürerken tutukluluk hali kaldırılınca ülkesine dönen Alman genci B.M.W'nin (18) babası Ralf W. kan kanseri oldu.

Alman genci, ailesiyle birlikte “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, babası için ilik bulunabilmesi amacıyla herkesi kan örneği vermeye çağırdı.



Gencin ailesi ayrıca, B.M.W ile ilgili davaya çarşamba günü Antalya'da devam edileceğine işaret ederek, bu davanın sonuçlanmasını ümit ettiğini, “belirsizlik içinde beklemenin kendileri için dayanılmaz olduğunu” kaydetti.



Söz konusu gencin Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hazır bulunması gerekmiyor.