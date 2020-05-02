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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 21:52,Son Güncelleme:

Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler

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Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler
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Tacikistan’da yeni tip koronavirüsten ilk iki ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

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