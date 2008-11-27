Tac Mahal Oteli'nde yangın söndürüldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın Mumbai kentinde saldırıya uğrayan otellerden Tac Mahal'deki yangına müdahale eden itfaiye araçları, dışarıdan su sıkarak yangını kısa sürede söndürdüler.

Otelden kaçan bir İngiltere vatandaşının anlatımına göre saldırganlar Tac Mahal Oteli içinde özellikle ABD ve İngiltere vatandaşlarını hedef aldılar. Rakesh Patel adlı bu görgü tanığına göre saldırganlar, “Kimin ABD veya İngiltere pasaportu var?” diye sordular.



Tac Mahal Oteli'nde 7-15 arasında yabancı rehinenin olduğu sanılıyor. Oberoi Otel'de de rehin alınanların ise yabancı mı Hindistanlı mı olduğu bilinmiyor.

Baskına uğrayan otellerden yaklaşık 50 kişinin kaçmayı başardıkları bildirildi.