Tac Mahal Oteli'nde durum kontrol altında

Maharashtra eyaleti emniyet müdürü A.N. Roy, eyaletin başkenti Mumbai'de rehine krizinin sona erdiğini, ancak diğer otel Trident-Oberoi'de hala rehinelerin olduğunu söyledi.
Roy, NDTV haber
kanalına yaptığı açıklamada, Tac Mahal Otel'de rehin tutulanların tamamının kurtarıldığını, odalarda otel müşterileri olduğunu, ancak sayılarını bilmediklerini ifade etti.
Trident-Oberoi Otel'de ise hala bazı rehineler olduğunun anlaşıldığını bildiren Roy, masum insanların hayatını kaybetmemesini sağlamak için çok hassas operasyon düzenlendiğini vurguladı.