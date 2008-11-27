Tac Mahal Oteli'nde çatışma sesleri

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın Mumbai kentinde militanların saldırı düzenlediği Tac Mahal Oteli'nden çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Televizyon kanalları, komandoların girdiği, radikal dinci militanların içeride bulunduğu Tac Mahal Oteli'nin açık bir penceresinden duman yükseldiğini duyururken, komandoların aynı zamanda Trident-Oberoi Oteli'ne de girdikleri, otelden çatışma seslerinin yükseldiği kaydedildi.



Haberde, otelin arka kapasından en üz 3 kişinin çıktığı görülürken, Yahudi yardım kuruluşunun önünde de komandoların toplandığı belirtildi. Trident-Oberoi Oteli'nde onlarca kişinin kapana kısıldığı ve rehinelerin bulunduğu biliniyor.