Tac Mahal kolyesiyle göz kamaştırdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

ÜNLÜ oyuncu Margot Robbie, Los Angeles’ta düzenlenen yeni filmi Uğultulu Tepeler’in galasında kıyafeti ve takılarıyla göz kamaştırdı.

35 yaşındaki Avustralyalı yıldız, etkinlikte Fransız moda devi Schiaparelli imzalı elbise ile göz kamaştırırken ihtişamlı kolyesi de dikkatlerden kaçmadı. Efsanevi Hollywood yıldızı Elizabeth Taylor’a ait olan büyük kalp şeklindeki Tac Mahal pırlanta kolyenin 8 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. Cartier tasarımı kolye, 54 yıl önce Taylor’ın beşinci eşi Richard Burton tarafından ünlü oyuncuya 40. doğum gününde hediye edildi. Hollywood’un en ünlü kolyesi olarak görülen bu mücevher, romantik bir geçmişe de sahip. 17. yüzyılın başlarında ilk olarak İmparatoriçe Nur Cihan’a ait olan bu kolye, kocası Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından hediye edilmiş, daha sonra oğulları İmparator Şah Cihan’a miras kalmış ve o da karısı Mümtaz Mahal’e hediye etmiş.

