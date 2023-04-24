Taç giyme töreninde kutsal yağ vegan olacak

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En son 1953’te Charles’ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen tören, Kral’ın isteğiyle daha sade organize ediliyor. Katılımcı sayısı 1953’teki 8 binden 2 bine düşürüldü. Süre de 3 saatten 1 saate indirildi. Ayrıca milletvekilleri, lordlar ve düklere kadife pelerinli tören kıyafetleri yerine normal bir takım elbise giymeleri söylendi. En dikkat çekici değişiklik ise, kutsal yağın içeriğinde yaşandı. Taç giydikten sonra kralı kutsamak için alnına sürülen yağın ise ‘vegan’ olacağı açıklandı. Daha önceki yağ, balina bağırsağından alınan hoş kokulu bir madde olan amber içeriyordu.