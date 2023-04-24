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Taç giyme töreninde kutsal yağ vegan olacak

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#Kralı 3. Charles#Kraliçe 2. Elizabeth#Taç Giyme Töreni
Taç giyme töreninde kutsal yağ vegan olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

İNGİLTERE Kralı 3. Charles için 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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En son 1953’te Charles’ın annesi Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen tören, Kral’ın isteğiyle daha sade organize ediliyor. Katılımcı sayısı 1953’teki 8 binden 2 bine düşürüldü. Süre de 3 saatten 1 saate indirildi. Ayrıca milletvekilleri, lordlar ve düklere kadife pelerinli tören kıyafetleri yerine normal bir takım elbise giymeleri söylendi. En dikkat çekici değişiklik ise, kutsal yağın içeriğinde yaşandı. Taç giydikten sonra kralı kutsamak için alnına sürülen yağın ise ‘vegan’ olacağı açıklandı. Daha önceki yağ, balina bağırsağından alınan hoş kokulu bir madde olan amber içeriyordu.

 

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#Kralı 3. Charles#Kraliçe 2. Elizabeth#Taç Giyme Töreni

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