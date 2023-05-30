Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu! Batı medyası 'Mucize' diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

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ABD medyasının 'mucize rahibe' olarak isimlendirdiği Rahibe Wilhelmina Lancaster 2019 yılında 95 yaşında hayatını kaybetti.

4 sene sonra yeni bir türbeye konmak için gömüldüğü yerden çıkarılan rahibenin mezarını açan görevliler gözlerine inanamadı. Üzerinde kıyafetleri ile tabutun içerisinde yatan kadının cesedi hiç bozulmamıştı.



St. Joseph tapınağı görevlileri rahibenin 4 yıl önce basit bir tahta mezara gömüldüğüne dikkat çekerek 'Açtığımızda kemikler dışında bir şey beklemiyorduk ancak mükemmel bir şekilde korunmuş bir beden bulduk' açıklamasında bulundu.

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Sıra dışı keşif duyulur duyulmaz haber orman yangını gibi yayılmaya başladı. İnsanlar rahibenin bedenini görmek için tapınağa akın ederken, Rahibe Wilhelmina'nın vücudu koruyucu bir mumla kaplandı ve kısa bir süre içinde cam bir kutuya yerleştirilecek.



Yetkililer, ABD'nin Missouri eyaletindeki Gower kasabasında yer alan küçük şapeli önmüzdeki günlerde 10-15 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini duyururken yerel polis kalabalıkla baş edebilmek için mobil bir komuta merkezi kurdu.

İNSANLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği görüntülerde mucize rahibenin mezarından çıkarılan cesedini görmek için yüzlerce insanın kuyrukta beklediği görüldü.



Ancak Kansas City St. Joseph konuya ihtiyatlı yaklaştı. Piskoposluk'tan yapılan açıklamada "rahibe Wilhelmina Lancaster'ın kalıntılarının durumu anlaşılır bir şekilde yaygın bir ilgi uyandırdı ve önemli soruları gündeme getirdi. Nadir görülen durum için bir soruşturma başlatılacaktır. Önceliğimiz Rahibe Wilhelmina'nın cenazesinin bütünlüğünü korumaktır" ifadeleri yer aldı.

