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Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu! Batı medyası 'Mucize' diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

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#ABD#Rahibe#Mezar
Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu Batı medyası Mucize diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 13:41

2019 yılında hayatını kaybeden ve 4 yıl sonra tabutu açıldığında cesedinin bozulmadığı ortaya çıkan Rahibe Wilhelmina Lancaster'ın cansız bedenini görmek isteyen ABD'liler ülkenin dört bir yanından gelerek uzun kuyruklar oluşturdular.

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 ABD medyasının 'mucize rahibe' olarak isimlendirdiği Rahibe Wilhelmina Lancaster 2019 yılında 95 yaşında hayatını kaybetti.

4 sene sonra yeni bir türbeye konmak için gömüldüğü yerden çıkarılan rahibenin mezarını açan görevliler gözlerine inanamadı. Üzerinde kıyafetleri ile tabutun içerisinde yatan kadının cesedi hiç bozulmamıştı.

Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu Batı medyası Mucize diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

"SADECE KEMİKLERİ BULMAYI UMUYORDUK"

St. Joseph tapınağı görevlileri rahibenin 4 yıl önce basit bir tahta mezara gömüldüğüne dikkat çekerek 'Açtığımızda kemikler dışında bir şey beklemiyorduk ancak mükemmel bir şekilde korunmuş bir beden bulduk' açıklamasında bulundu.

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Sıra dışı keşif duyulur duyulmaz haber orman yangını gibi yayılmaya başladı. İnsanlar rahibenin bedenini görmek için tapınağa akın ederken, Rahibe Wilhelmina'nın vücudu koruyucu bir mumla kaplandı ve kısa bir süre içinde cam bir kutuya yerleştirilecek.

Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu Batı medyası Mucize diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

10-15 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, ABD'nin Missouri eyaletindeki Gower kasabasında yer alan küçük şapeli önmüzdeki günlerde 10-15 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini duyururken yerel polis kalabalıkla baş edebilmek için mobil bir komuta merkezi kurdu.

İNSANLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği görüntülerde mucize rahibenin mezarından çıkarılan cesedini görmek için yüzlerce insanın kuyrukta beklediği görüldü.

Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu Batı medyası Mucize diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

PİSKOPOSLUK İHTİYATLI DAVRANDI, BİLİM İNSANLARI 'BEKLENMEDİK BİR DURUM DEĞİL' DEDİ

Ancak Kansas City St. Joseph konuya ihtiyatlı yaklaştı. Piskoposluk'tan yapılan açıklamada "rahibe Wilhelmina Lancaster'ın kalıntılarının durumu anlaşılır bir şekilde yaygın bir ilgi uyandırdı ve önemli soruları gündeme getirdi. Nadir görülen durum için bir soruşturma başlatılacaktır. Önceliğimiz Rahibe Wilhelmina'nın cenazesinin bütünlüğünü korumaktır" ifadeleri yer aldı.

Tabut 4 yıl sonra açıldı, görenler şoke oldu Batı medyası Mucize diye duyurdu, insanlar görmek için kuyruklar oluşturdu

Bilim insanları da ABD medyasında yer alan 'mucize' haberlerinden bıkmış durumda. Western Carolina Üniversitesi'nden antropoloji uzmanı Rebecca George insanların genellikle gömüldükten sonra mezarlarından çıkarılmadığına dikkat çekerek "Sadece bir kaç yıl içinde bu durum beklenmedik değil. Muhtemelen 100 yıl sonra geriye hiçbir şey kalmayabilir" açıklamasında bulundu.

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