Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Taal Yanardağı harekete geçti, tahliyeler başladı!

#Filipinler#Yanardağ#Taal Yanardağı
Taal Yanardağı harekete geçti, tahliyeler başladı

Filipinler’deki Taal Yanardağı’ndan yükselen dumanların ardından, bölgedeki yüzlerce kişi için tahliye çalışmalarına başlandı.

Haberin Devamı

Filipinlerin başkenti Manila’nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı’nda hareketlilik tespit edildi. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik bir duman püskürten yanardağ, yetkilileri harekete geçirdi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, uyarı seviyesinin 2’den 3’e çıkarıldığı belirtilirken, “Ana kraterde, sonraki patlamaları daha da şiddetlendirebilecek magmatik hareket var" ifadelerine yer verildi.

Enstitü Müdürü Renato Solidum ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kraterin sığ kısmındaki magma, suyla etkileşime girerek freatomagmatik aktivite adı verilen bir patlamaya neden oldu" dedi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Öte yandan, yanardağın harekete geçmesiyle birlikte bölgede yaşayan kişiler için de tahliye çalışmalarına başlandı.

Filipinler, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen bir volkan kuşağı olan "Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filipinler#Yanardağ#Taal Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı