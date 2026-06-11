SwIft’in tercihi Türk modacı

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Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen prömiyerde onur konuğu olarak yer alan Swift, serinin yeni filmi için bestelediği “I Knew It, I Knew You” isimli şarkıyı da piyano başında seslendirdi. Sevilen film serisine bağlılığını dile getiren sanatçı, ilk filmi beş yaşındayken izlediğinden beri bu karakterler için şarkı yazmayı hayal ettiğini belirterek, “Bu filmlerin küçük bir parçası olmak benim için dünyalara bedel” dedi. Swift’in galadaki fiyonklu ve çiçek desenli elbisesini Türk modacı Erdem Moralıoğlu tasarladı.