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SwIft’in tercihi Türk modacı

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#Taylor Swift#Oyuncak Hikayesi 5#Hollywood Galası
SwIft’in tercihi Türk modacı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü şarkcı Taylor Swift (36) “Oyuncak Hikâyesi 5” (Toy Story 5) filminin Hollywood galasına sürpriz bir katılım sağladı.

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Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen prömiyerde onur konuğu olarak yer alan Swift, serinin yeni filmi için bestelediği “I Knew It, I Knew You” isimli şarkıyı da piyano başında seslendirdi. Sevilen film serisine bağlılığını dile getiren sanatçı, ilk filmi beş yaşındayken izlediğinden beri bu karakterler için şarkı yazmayı hayal ettiğini belirterek, “Bu filmlerin küçük bir parçası olmak benim için dünyalara bedel” dedi. Swift’in galadaki fiyonklu ve çiçek desenli elbisesini Türk modacı Erdem Moralıoğlu tasarladı.

 

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#Taylor Swift#Oyuncak Hikayesi 5#Hollywood Galası

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