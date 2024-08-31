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Swift konserleri katliama dönecekmiş

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#ABD #CIA#Taylor Swift
Swift konserleri katliama dönecekmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), bu ay başlarında terör tehdidi nedeniyle iptal edilen ABD’li şarkıcı Taylor Swift konserlerinde DEAŞ bağlantılı bir grubun “binlerce kişiyi” öldürmeyi planladığını açıkladı.

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ABD’nin Maryland eyaletinde yapılan İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Zirvesi’nde konuşan CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, “Bu konserde eminim pek çok Amerikalı dahil olmak üzere devasa sayıda, on binlerce insanı öldürmeyi planlıyorlardı ve bu planı oldukça ilerletmişlerdi. Avusturyalılar zanlıları yakalayabildi, çünkü teşkilatımız ile istihbarat topluluğundaki ortaklarımız, onlara, DEAŞ bağlantılı grubun ne yapmayı planladığı hakkında bilgi verdi” dedi.

‘ABARTIYORLAR’

Öte yandan 19 yaşındaki Avusturyalı baş şüphelinin avukatı, iddiaların “en iyi ihtimalle abartılı” olduğu, Avusturya devletinin yeni gözetim ve denetleme yetkileri elde etmek için “abartılı sunum yaptığı” görüşünde.

Şüphelinin, 30 binden fazla kişinin toplanacağı öngörülen konser stadyumunun önünde bıçak veya ev yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti. Zanlının evine yapılan baskında kimyasal maddeler ve teknik cihazlar bulunmuştu. Saldırı şüphesi nedeniyle Swift’in 8 Ağustos’tan itibaren üç gece üst üste sürecek Viyana konser maratonu iptal edilmişti.

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#ABD#CIA#Taylor Swift

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