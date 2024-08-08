Swift konserine terör iptali

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Haber üzerine dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapacağı üç konserini de iptal etti. Swift, Eras Turu kapsamında perşembe, cuma ve cumartesi günleri Viyana Ernst Happel Stadyumu’nda konser verecekti. Konserlerin her birini yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyordu. Konu hakkında açıklama yapan Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf, ‘Taylor Swift konserlerine odaklandığı tespit edilen’ DEAŞ bağlantılı 19 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Kasım 2020’de bir DEAŞ sempatizanı tarafından Viyana’nın merkezinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.