×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Swift konserine terör iptali

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Taylor Swift#Konser
Swift konserine terör iptali
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Haber üzerine dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapacağı üç konserini de iptal etti. Swift, Eras Turu kapsamında perşembe, cuma ve cumartesi günleri Viyana Ernst Happel Stadyumu’nda konser verecekti. Konserlerin her birini yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyordu. Konu hakkında açıklama yapan Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf, ‘Taylor Swift konserlerine odaklandığı tespit edilen’ DEAŞ bağlantılı 19 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Kasım 2020’de bir DEAŞ sempatizanı tarafından Viyana’nın merkezinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avusturya#Taylor Swift#Konser

BAKMADAN GEÇME!