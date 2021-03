Süveyş’te kritik gün

DÜNYANIN en önemli ticaret rotalarından olan Süveyş Kanalı’nı açmaya yönelik seferberlik sürüyor. Yetkililer, kanalı günlerdir tıkayan ‘Ever Given’ isimli kargo gemisinin kıç ve dümenini hareket ettirebildiklerini ancak yine de geminin ne zaman yeniden yüzdürüleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

GEL-GİT UMUDU

Dünkü dolunayın gel-git etkisi yaratarak kanaldaki suyu yarım metre yükselteceği, bunun da geminin kurtarılmasını sağlayacağı konuşuluyordu. Ancak cumartesiyi pazara bağlayan gece başlayan çalışmalarda ilerleme sağlanamadı. On römorkör, dev gemiyi kuyruğundan çekerek doğrultmaya çalıştı. 1.5 saat süren çalışmada, geminin kıç tarafı hafifçe oynasa da çamura saplı baş tarafı kurtarılamadı. Gemiyi kurtarma faaliyetleri sırasında üzerindeki konteynırların devrilmesi, geminin yan yatma ya da ikiye ayrılma tehlikesini doğurdu. Bunun üzerine çekme çalışması durduruldu. Yetkililer, gemide bir hasar olmadığını belirtti. Başarısızlıkla sonuçlanan gece operasyonunun ardından, karadan müdahalenin devamı yönünde karar alındı. Buna göre, geminin burun kısmı dozerlerle kumdan kurtarılmaya çalışılacak. Bunun ardından gemiyi yerinden oynatma denemesinin iki gün sonra tekrarlanacağı belirtildi.

SİSİ’DEN TAHLİYE EMRİ

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, geminin tüm yükünün tahliye edilmesi için hazırlıklara başlanmasını istedi. Kurtarma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda dev konteynır gemisi, tüm yükü boşaltılarak yüzdürülmeye çalışılacak. Uzmanlar, bunun “en kötü durum senaryosu” olduğunu vurgulayarak, bu yola başvurmanın çalışmaları daha da uzatacağına dikkat çektiler.

İLK ALARM SURİYE’DEN

Gemi kurtarılsa bile kanalın tabanına zarar vermiş olabileceği, kanal trafiğinin normale dönüşünün ise haftalar sürebileceği konuşuluyor. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, hafta başı itibariyle gemi kurtarılabilirse, gemicilik sektörü yaşanan zararı karşılayabilir. Ancak bu gerçekleşmezse, tedarik zincirinin bu durumdan olumsuz etkilenmesi kuvvetle muhtemel. Süveyş Kanalı’nın 25 Mart’tan bu yana kapalı olmasına ilişkin ilk alarmı ise Suriye verdi. Kanal üzerinden petrol tedariği tamamen duran Suriye, ülke genelinde yakıt alımını sınırlayan yeni ekonomi planını devreye soktu.

GEMİLER ALTERNATİF ROTAYA YÖNELDİ

Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayarak Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin can damarı olan Süveyş’in salı gününden bu yana kapanması nedeniyle kanalın her iki yanında canlı hayvandan elektroniğe kadar çeşitli yük ve yakıt taşıyan yüzlerce gemi geçiş için yeşil ışık bekliyor. Bazı gemiler günlerce beklemeyi göze almak yerine Afrika’nın güney ucu Ümit Burnu’ndan dolanarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu da ek maliyet ve teslimat için gecikme anlamına geliyor. Ayrıca Ever Green gemisi yüzdürülse de kanalda yol açmış olabileceği olası hasar nedeniyle su yolunun günlerce kapalı kalabileceği konuşuluyor.

