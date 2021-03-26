Süveyş Kanalı’nı tıkadı

GEÇEN salı şiddetli rüzgâr sebebiyle rotasından çıkan ve Süveyş Kanalı’nda karaya oturan kargo gemisi Ever Given’i kurtarma girişimleri dördüncü gününde de devam etti. 400 metre uzunluğunda olan ve Asya-Avrupa arasında yol alan Panama bandıralı Ever Given’in enlemesine karaya oturması, ticareti de durdurdu.

8 ROMÖRKÖR ÇALIŞIYOR

Süveyş Kanalı yetkilileri, 8 römörkörün çalıştığını açıklarken, geminin etrafındaki çamur birikintisi ve kanaldaki şiddetli rüzgâr sebebiyle çalışmalar zaman zaman aksıyor.

Geminin bağlı olduğu Evergreen Marine şirketinden kazanın ekstrem hava koşulları sebebiyle yaşandığı açıklaması yapıldı. Evergreen’in Japon sahibi ise özür dileyerek çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının bitmesinin ve kanalın tam kapasite geçişe açılmasının haftalar sürebileceğini ifade etti. Yetkililer Ever Given’in arkasındaki yaklaşık 150 kargo gemisinin geçiş için çalışmaların bitmesini beklediğini açıkladı. Ünlü denizcilik dergisi Lloyd’s List, milyarlarca dolar değerinde zararın söz konusu olduğunu yazdı.

(Mısır’daki Süveyş Kanalı, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlıyor. Petrol, doğalgaz ve ticari anlamda dünyanın en önemli su yollarından biri. Kanalın uzun süre kapalı kalması, Avrupa’daki üretime olumsuz yansıyabilir.)

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