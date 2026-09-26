Suudilerden acil çağrı… Mekke İttifakı’nda ilk talep Riyad’dan

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Yemen’de İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’ın himayesindeki hükümet güçlerine yönelik sahada elde ettiği kazanımlar sonrası Riyad yönetimi, rüzgârı tersine çevirmek için adeta tüm tuşlara basıyor. Husilerin Suudi kentlerine yönelik artan saldırıları ve Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı’nda Riyad’a ait petrol tankerlerini hedef alması sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Pakistan’ı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Riyad’ı destekleme yollarını değerlendirmek üzere genelkurmay başkanları düzeyinde acil bir toplantı çağrısında bulundu. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ı Husilere karşı harekete geçmesi için üç kez aramasına rağmen istediği yanıtı alamayan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşüp destek talebinde bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta düzenlenen ‘Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

BAYRAKTAROĞLU RİYAD’A GİTTİ

Genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği toplantı kararının Dışişleri Bakanı Fidan’ın Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla katıldığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alındığı belirtildi. Diplomatik kaynakların aktardığına göre Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu toplantı için dün Suudi Arabistan’a hareket etti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, üç ülke “kolektif savunmaya bağlılıklarını güçlü bir şekilde yeniden teyit etti ve Suudi Arabistan’ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığının” altını çizdi. Ayrıca “istihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme” konularının da görüşüldüğü belirtildi.

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BAŞMÜFTÜDEN SAVAŞÇILARA ÇAĞRI

Öte yandan Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Dr. Salih el-Fevzan, dün yaptığı açıklamada Husileri “kötülük çetesi ve düşmanların maşası” olarak nitelendirerek Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Suudi Arabistan ordu mensuplarını birlik içinde görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Suudi din adamı, Müslümanlara ait kutsalların bulunması nedeniyle ülkeyi korumak için canların feda edilebileceğini dile getirdi.

Husi savaşçılar, Suudi Arabistan destekli gruplar ve Yemen hükümet güçleri ile çatışmalara devam ediyor.

SAHADA SON DURUM NE

Suudi Arabistan son olarak Husiler tarafından fırlatılan altı balistik füzeyi engellediğini açıkladı. Füzelerin Suudi Arabistan’ın batısındaki Taif ve Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu bölgesini hedef aldığı bildirilirken, Husiler saldırılarının başkent Riyad’daki “hassas bir hedefi” ve Yenbu’daki Suudi Aramco tesislerini hedef aldığını öne sürdü. Giderek tırmanan saldırılar, Hürmüz Boğazı’nda aksamaların yaşandığı bir dönemde Suudilerin Hürmüz’ün alternatifi olarak gördüğü ‘Doğu-Batı Boru Hattı’nı, dolayısıyla Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz üzerinden petrol ihraç etme kapasitesini tehdit ediyor.

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Husiler, bu ayın başlarında başlattıkları yıldırım taarruzuyla stratejik Muha limanını, kilit adaları ve Babülmendep Boğazı’na bakan tüm kıyı şeridini ele geçirerek yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez boğaz üzerinde doğrudan karasal denetim kurmayı başardı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu’nun toplantıya, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katıldığı belirtildi.

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FRANSA’DAN ASKER GÖNDERME KARARI

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji taşımacılığı açısından kritik bir konumda bulunan Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Yenbu’yu korumak için Suudi Arabistan’a asker ve savunma sistemlerinin sevk edileceğini açıkladı. Macron önceki akşam ülkesinin TF1 ve France 2 kanallarına verdiği mülakatta kararı duyururken “Bu bölgeyi korumak amacıyla asker, radar ve hava savunma sistemleri göndereceğiz. Amacımız herhangi bir çatışmaya müdahil olmak değil, yalnızca bu tesisi korumaktır” ifadelerini kullandı. Macron konuşmasında birkaç hafta öncesine kadar Yenbu Limanı üzerinden günde 5 milyon varilden fazla petrol sevkiyatı yapıldığına dikkati çekerek, bu hattın küresel enerji güvenliği ve enerji piyasası açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

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