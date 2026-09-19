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Suudiler Yemen krizine çözüm arıyor

Güncelleme Tarihi:

#Yemen#Husiler#Suudi Arabistan
Suudiler Yemen krizine çözüm arıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve ülkenin güneyindeki Suudi destekli güçlerin sahada gerilemesi, Riyad’ı bir yandan Husilerle ateşkes arayışına, diğer yandan ABD dışındaki aktörlerden güvenlik desteği istemeye yöneltti.

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Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesinin haberine göre Riyad, Umman aracılığıyla Husilere iki haftalık ateşkes önerdi. Teklifin ilk aşamasında Husilerin insani taleplerinin ele alınması, ardından ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması hedefleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da Husilerle “barış anlaşması” konusunda görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

ÇİN’İN KAPISINI ÇALDILAR

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Suudi Arabistan, Husilere karşı Çin’den yardım istedi. Haberde Çin’in İran’a özel kanallardan ulaşarak Tahran’dan Husileri frenlemesini istediği bildirildi. Riyad’ın alternatif arayışında Washington’ın tutumu da belirleyici oldu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın geçen hafta Trump’tan Husilere karşı askeri yardım istediği, ancak Washington’ın doğrudan askeri müdahaleye yanaşmadığı belirtilmişti. 

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RİYAD ŞAM’DAN SAVAŞÇI İSTEMİŞ

YEMEN’de İran destekli Husilerle çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Suudi Arabistan’ın yurt dışından askeri personel temin etme arayışına girdiği ortaya çıktı. Gazeteci Levent Kemal’e konuşan Suriyeli kaynaklar, Riyad’ın birkaç ay önce Şam’dan Yemen’e gönderilmek üzere organize bir Suriye gücü oluşturmasını istediğini ancak Suriye yönetiminin söz konusu talebi reddettiğini söyledi.

 

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#Yemen#Husiler#Suudi Arabistan

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