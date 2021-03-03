Suudi Veliaht Prens hakkında suç duyurusu

RSF’nin başsavcılığa sunduğu 500 sayfalık Almanca belgede, baskı uygulanan 35 Suudi gazeteciye de yer verildiği belirtildi. Bu gazetecilerden birinin 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı olduğu aktarılırken, 33’ünün de hâlen keyfi olarak cezaevinde tutulduğu ifade edildi. RSF, bu kişilere ülke yönetiminin siyasi gerekçelerle sistematik ve yaygın saldırılar uyguladığını, bu sebeple de ismi geçen 5 şüphelinin insanlığa karşı suç işlemekle suçlanması gerektiğini savundu.

KONGRE’DE GİRİŞİM

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi üç Demokrat partili vekil, Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu gerekçesiyle Veliaht Prens’e yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) geçen cuma, Kaşıkçı cinayeti onayının Prens’ten geldiğini belirtmiş, ancak yaptırım kararı çıkmamıştı.