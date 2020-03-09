Suudi-Rus çatlağı Aramco’yu vurdu

Rusya’nın ABD ile rekabet için üretimi artırarak fiyatları düşürme politikası Suudi Arabistan’da borsaların çakılmasına neden oldu. Borsa yüzde 7, Suudi Aramco hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Aramco, halka arz değerinin de altına düştü. Bloomberg haber sitesi, Suudi Arabistan’ın müşterilerine fiyat indirimi yaparak petrol piyasasında kaos oluşturmayı ve Rusya’yı piyasanın düzenlenmesi konusunda masaya çekmeyi hedeflediğini yazdı. Hürriyet’e konuşan Oxford Üniversitesi’nden Ortadoğu enerji uzmanı Justin Dargin, “Düşük petrol fiyatları koronavirüsün etkileriyle yüzleşen küresel ekonomiye canlandırıcı etkide bulunabilir. Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığının sürmesi, OPEC üyesi ülkelerin üretimi artırması ve doğal olarak fiyatların daha da inmesine neden olabilir. Ancak Rusya ikna olmazsa Suudi Arabistan petrol piyasalarını cezalandırma yoluna gidecektir” dedi.