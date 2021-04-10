Suudi Prense büyük Da Vinci şoku! 450 milyon dolara almıştı..

2017’de düzenlenen açık arttırmada 450 milyon dolarlık (3.7 milyar TL) rekor fiyata alıcı bularak ‘dünyanın en pahalı tablosu’ unvanını kazanan ve Leonardo da Vinci’nin eseri olarak bilinen ‘Salvator Mundi’ isimli tablo hakkında Fransa’da hazırlanan bir belgesel, tablonun sanıldığı gibi tamamen İtalyan ressama ait olmadığını kesinleştirdi. Açık arttırmanın ardından tabloya servet ödeyen alıcının kimliği başlangıçta gizli tutulmuş, daha sonra Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu ortaya çıkmıştı.

TABLO, DA VİNCİ’NİN ATÖLYESİNDE YAPILDI

‘Erkek Mona Lisa’ adıyla da bilinen ve Hz. İsa’yı tasvir eden ünlü tablonun, Da Vinci’nin atölyesinde yapıldığı fakat “ressamın tabloya yalnızca katkıda bulunduğu” iddiaları gündeme gelmiş, tablonun planlanan hiçbir etkinlikte gösterilmemesi şüpheleri arttırmıştı.

Fransa’da gelecek hafta gösterime girecek ‘The Savior for Sale’ (Satışın Kurtarıcısı) belgeseli, açık arttırmadan bu yana tablo hakkında Fransız ve Suudi yetkililer arasında süren diplomatik trafiğe ışık tutuyor.

Leonardo Da Vinci

SUUDİLER OLAYI KAPATMAK İSTEMİŞ

Belgeselde isimlerini gizleyerek konuşan Louvre Müzesi yetkilileri, geniş çaplı bir araştırmanın ardından, “tabloyu tamamen Da Vinci’nin yapmadığına emin olduklarını” ifade ediyorlar. Fransız yetkililer tablonun Da Vinci’ye ait olmadığı belli olduktan sonra, iki ülke arasında yaşanabilecek diplomatik kriz sebebiyle oldukça endişelenmiş. Suudi yetkililer ise Fransa’dan “olayın başka yollarla çözülmesini ve tablonun tamamen Da Vinci’ye ait olmadığının gizlenmesi” talebinde bulunmuş.

ORİJİNALLİĞİ HEP TARTIŞILDI

Tablonun orijinal olup olmadığı daha önce de tartışılmıştı. İlk olarak 2005’te satın alınan tablo hakkında inceleme yapan İngiliz uzmanlar, resmin orijinal Da Vinci eseri olduğunu söylemişlerdi.

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