Suudi makyajı

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SUUDİ Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ülkede “genç ve ılımlı” bir çehre yaratılması hedeflenirken, Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi infazı, uluslararası kamuoyunda büyük infial yarattı. Bunun üzerine Suudiler insan hakları ihlalleriyle ünlü imajlarını onarmak adına çalışmalara başladı. İlk olarak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde, ülkenin yeni yüzünün merkezi olarak seçildi. Kentte şimdiye kadar Nicki Minaj, Kuzey Koreli dünyaca K-Pop grubu BTS ve Mariah Carey dahil birçok ünlü isim konser verdi.

JUSTIN BIEBER KONSERİ

Hafta sonu ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’da, son olarak dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber sahne aldı. Bieber, Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yapılan iptal çağrılarına rağmen konser için sahneye çıktı. Bieber, Suudi Arabistan Grand Prix kapsamında Cidde’deki etkinlikte performans sergiledi.

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ŞİMDİ DE FİLM FESTİVALİ

Suudi Arabistan şimdi de ilk kez uluslararası film festivaline ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Cidde’nin tarihi bölgesinde düzenliyor. 10 gün sürecek festivale 67 ülkeden, 34 dilde 138 uzun ve kısa metrajlı film katılıyor. Düzenlenen uluslararası film festivalinin, ülke imajını olumlu yönde güçlendireceği düşünülüyor.