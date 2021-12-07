Suudi makyajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Gecenin olaylı maçı 3 kırmızı kart ve gözyaşları... Henüz 13. dakikada...Gecenin olaylı maçı! 3 kırmızı kart ve gözyaşları... Henüz 13. dakikada...#UEFA Şampiyonlar Ligi
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mıÜnlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Beşiktaş servet kaçırdı Kabus sonrası kasaya giren para sadece...Beşiktaş servet kaçırdı! Kabus sonrası kasaya giren para sadece...#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
HABERLERDünya Haberleri

Suudi makyajı

#Cemal Kaşıkçı#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası imajı büyük darbe alan Suudi Arabistan, ardı ardına düzenlediği spor, müzik ve kültürel etkinliklerle ‘kötü şöhretini’ düzeltmeye çalışıyor. Hafta sonu ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’da ilk kez bir film festivali düzenleniyor.

Haberin Devamı

SUUDİ Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ülkede “genç ve ılımlı” bir çehre yaratılması hedeflenirken, Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi infazı, uluslararası kamuoyunda büyük infial yarattı. Bunun üzerine Suudiler insan hakları ihlalleriyle ünlü imajlarını onarmak adına çalışmalara başladı. İlk olarak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde, ülkenin yeni yüzünün merkezi olarak seçildi. Kentte şimdiye kadar Nicki Minaj, Kuzey Koreli dünyaca K-Pop grubu BTS ve Mariah Carey dahil birçok ünlü isim konser verdi.

JUSTIN BIEBER KONSERİ

Hafta sonu ilk kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’da, son olarak dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber sahne aldı. Bieber, Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yapılan iptal çağrılarına rağmen konser için sahneye çıktı. Bieber, Suudi Arabistan Grand Prix kapsamında Cidde’deki etkinlikte performans sergiledi.

Suudi makyajı

Haberin Devamı

ŞİMDİ DE FİLM FESTİVALİ

Suudi Arabistan şimdi de ilk kez uluslararası film festivaline ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Cidde’nin tarihi bölgesinde düzenliyor. 10 gün sürecek festivale 67 ülkeden, 34 dilde 138 uzun ve kısa metrajlı film katılıyor. Düzenlenen uluslararası film festivalinin, ülke imajını olumlu yönde güçlendireceği düşünülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemal Kaşıkçı#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları