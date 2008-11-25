Suudi kızlar rock grubu kurdu

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KADINLARIN otomobil kullanmalarının, yakın akrabası olmayanlarla bir araya gelmelerinin bile yasak olduğu Suudi Arabistan’da kızlardan oluşan bir rock grubu büyük ilgi görüyor. Lamia, Amjad, Dina ve Dareen adlı dört kızdan oluşan Accolade adlı rock grubunun "Pinokyo" adlı ilk albümü internet sitelerinden rekor sayıda indirildi.



Ancak grup halka açık bir konser veremiyor, albümlerinin kapakları için fotoğraf çektiremiyor, hatta kendi doğaçlama çalışmalarını bile gizli yapıyor.



Hepsi üniversite öğrencisi olan dört Suudi kız "tabulardan korkmuyoruz" derken ’özel’ yerlerde sahne alıyor. Sol kaşında ve alt dudağında piercing olan grubun baş şarkıcısı Lamia "Suudi Arabistan’da evet, bu bir meydan okumadır. Yaptığımız belki çılgınlık. Ama farklı bir şey yapmak istedik" diye konuştu. Lamia şimdi bir davulcu aradıklarını, bunun için 5 erkeğin başvurduğunu ancak kızlar grubu olma özelliklerini korumak istediklerini söyledi.



Grubun yaşadığı Cidde ülkenin en kozmopolit kenti. 10 yıl önce terör estiren Suudi Ahlak Polisi’nin de sokaklardan çekilmesiyle kentte rock, hip-hop grupları birbiri ardına boy göstermeye başladı.