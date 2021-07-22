Suudi kadınlar ilk kez refakatçisiz hacca gitti

Geçtiğimiz haziran ayında açıklanan karara göre, kadınlar bu yıl ilk kez ailelerinden ya da akrabalarından bir erkek refakatçi olmadan hac ibadetlerini yerine getirebiliyor.

Söz konusu serbesti kadınların grup halinde bulunmaları şartını içeriyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yalnızca ülke içinden, kronik rahatsızlığı olmayan ve aşılanmış 60 bin hacı adayına izin veren Suudi yönetimi, katılımcıların yüzde 40’ını kadınların oluşturduğunu açıkladı.

Öte yandan hacdaki bu yeni uygulama ülkenin fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkenin dünya genelindeki katı imajını değiştirmek isteğiyle oluşturulan sosyal reformların bir parçası olarak görülüyor.

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