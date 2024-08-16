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‘Suudi-İsrail anlaşması hayatıma mal olabilir’: Veliaht Prens Selman suikasttan korkuyor

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#Suudi Arabistan#İsrail#Prens Selman
‘Suudi-İsrail anlaşması hayatıma mal olabilir’: Veliaht Prens Selman suikasttan korkuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (MBS), suikasta uğramaktan korktuğu iddia edildi.

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico’da Nahal Toosi’nin imzasıyla yayınlanan köşe yazısına göre, İsrail ile ilişkiler kurmaya devam etmek istediğini belirten Muhammed bin Selman, bunun hayatına mal olabileceğinden korkuyor. Toosi’ye konuşan kaynaklar ayrıca, Prens’in bazı ABD Kongre üyelerine, Suudi-İsrail ilişkilerini normalleştirmeye çalışırken hayatını tehlikeye attığını söylediğini kaydetti. Gazze’de 7 Ekim’de başlayan savaştan önce bile MBS’nin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma fikrinin “büyük bir kumar” olduğunu belirten yazıda, şimdi ise normalleşmenin Prens’e, yaşamları boyunca ilk kez İsrail-Filistin çatışması gören Suudi gençlerinin desteğini kaybettirebileceğini ifade ediyor.

 

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#Suudi Arabistan#İsrail#Prens Selman

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