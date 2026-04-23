Suudi bakan duyurdu: Hicaz Demiryolu Hattı müjdesi

#Hicaz Demiryolu#Ulaştırma Projeleri#Suriye-Türkiye Bağlantısı
Suudi bakan duyurdu: Hicaz Demiryolu Hattı müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

Suriye’de devrimin ardından ülkenin normalleşmesinin bölgeye etkisi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Tarihi Hicaz Demiryolu Hattı’nın yeniden hayata geçmesine dair açıklamalarda bulundu.

Al Arabiya’ya konuşan Suudi bakan, Suudi Arabistan ile Türkiye’yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek yürütülen ortak sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte küresel deniz taşımacılığında yaşanan büyük aksamalar, dünya ticaretini alternatif güzergâhlar aramaya itmiş, özellikle tedarik zincirlerinin dayanıklılığını arttırmayı hedefleyen kara yolu ve demiryolu projeleri, deniz yollarındaki risklere karşı yeniden stratejik bir odak noktası haline gelmişti.

UMMAN’A DA UZAYABİLİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün’e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak “modern Hicaz Demir Yolu”nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti. Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti. Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün’den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye’ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya’ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz’in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

#Hicaz Demiryolu#Ulaştırma Projeleri#Suriye-Türkiye Bağlantısı

