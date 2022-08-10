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Suudi Arabistanlı işadamı konferansın ortasında kalp krizi geçirdi...

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Birleşik Arap Emirlikleri#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 21:24

Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammad Al Kahtani, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'ndan övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Muhammad Al Kahtani, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hayatını kaybettiği açıklanan Al Kahtani’nin, konuşmasında Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'ndan övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Kahtani’nin yere yığılmadan önce Muhammed bin Zeyed'i “barış insanı” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Al Kahtani’nin, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin başarılarını desteklemek” başlığı altında düzenlenen etkinlikte konuşurken kalp krizi geçirdiği biliniyor. 

Öte yandan Al-Kahtani'nin, iyi niyet elçisi olarak bir dizi onursal görevde bulunduğu belirtiliyor. 

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