Suudi Arabistan'la krize neden olan Lübnanlı Bakan Kordahi'den istifa

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Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, düzenlediği basın toplasında Enformasyon Bakanlığı’ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kordahi, Yemen'de yaşanan iç savaşı saçma bulmuş ve Husilerin meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.



Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının durması gerektiğini ifade eden Lübnanlı Bakan, bu açıklamalarıyla Suudi Arabistan ve körfez ülkeleriyle Lübnan arasında diplomatik kriz başlamıştı. Suudi Arabistan, Beyrut Büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını istemiş, Beyrut'taki Büyükelçisi Velid el Buhari’yi de geri çağırmış ve Lübnan’a yapılan tüm ithalatları da durdurmuştu.



Kordahi ise bugün yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Körfez ziyaretiyle Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimi sonlandırabilecek olmasının bir fırsat olduğunu belirterek istifa kararı aldı. Kordahi ayrıca, Lübnanlıların çıkarlarının kişisel çıkarlarından daha önemli olduğunu da ifade etti.

Kordahi’nin istifasının, Macron’un Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk yolunu açtığı düşünülüyor. Macron’un önümüzdeki 2 gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’ı da içinde barındıran Körfez gezisi, bu arabuluculuk konuşmalarını güçlendirirken, 2 ülke arasındaki ilişkilerin normale döndürülmesi bekleniyor.