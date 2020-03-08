Suudi Arabistan'ın el-Katif kentinde koronavirüs nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre Eğitim Bakanlığı, kararın yeni tip koronavirüs takip komitesinin tavsiyesi gereği alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında okulların kapalı olduğu süre içinde eğitimin uzaktan sanal okullar üzerinden sürdürüleceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise cumartesi yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs taşıyan kişi sayının iki yeni vakayla 7'ye yükseldiğini bildirdi.