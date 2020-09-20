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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 01:41 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü: Yaralılar var

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Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü: Yaralılar var
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Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) verdiği haberde, Suudi Arabistan topraklarına düşen roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü, hafif şekilde yaralanan 5 sivilin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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