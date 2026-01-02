Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının, Yemen’in doğusundaki Hadramut kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerini hedef aldığı bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre, GGK'nin üst düzey yetkililerinden Muhammed Abdülmelik, El-Haşa bölgesindeki askeri kampın hedef alındığını söyledi.

Abdülmelik, “Kampa yedi hava saldırısı düzenlendi. Ayrıca bir kara saldırısı da püskürtüldü” ifadelerini kullandı.

Abdülmelik, saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını, ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini aktardı.

Haberde, yaşanan son saldırının, Suudi Arabistan ile BAE destekli güçler arasındaki gerilimin sahada açık çatışmaya dönüştüğüne işaret ettiği ifade edildi ve bölgedeki kırılgan dengelerin daha da sarsıldığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı

YEMEN'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.