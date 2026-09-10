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Suudi Arabistan'dan Yemen'e art arda hava saldırıları

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Husiler#Yemen
Suudi Arabistandan Yemene art arda hava saldırıları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 10:46

Yemen’deki Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın, Taiz, Hudeyde, el-Cevf ve Marib'deki çeşitli bölgelere yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

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Suudi Arabistan, Yemen’deki İran destekli Husilerin, topraklarına yönelik saldırılarına karşılık verdi. Yemen basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan’ın Taiz, Hudeyde, el-Cevf ve Marib'deki çeşitli bölgelere yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan hava saldırılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistandan Yemene art arda hava saldırıları

Husilerin geçtiğimiz salı günü Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Jazan ve Najran kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 sivil yaralanmıştı.

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#Suudi Arabistan#Husiler#Yemen

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