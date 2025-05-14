Suudi Arabistan'dan Trump'a özel McDonald's TIR'ı

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Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın ziyareti için Riyad'a mobil fast-food kamyonu getirildiğini doğruladı. Salı sabahı sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, devasa bir McDonald's logosu taşıyan TIR görüldü.

Cumhuriyetçilere yakın siyaset uzmanı Benny Johnson, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan, Başkan Trump'ın ziyareti için özel olarak mobil McDonald's TIR'ı getirdi" açıklamasını yaptı. Platformda viral olan diğer paylaşımlarda ise sosyal medya kullanıcıları bu sahneyi "inanılmaz" diye tanımladı.

TRUMP'IN FAST-FOOD TUTKUSU

ABD Başkanı'nın McDonald's'a olan düşkünlüğü uzun süredir biliniyor. Trump, 2019'da Beyaz Saray'da Amerikan futbol takımı Clemson Tigers'ı ağırlarken fast-food menüsü sunmuştu. Trump'ın damadı Jared Kushner, kayınpederinin COVID-19 tedavisi sırasında da McDonald's yemekleri istediğini açıklamıştı.

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New York Post'un Fox News'e dayandırdığı haberine göre, Trump'ın eski koruması da ABD Başkanı'nın 2016 seçimleri sırasında kahvaltıda sık sık Egg McMuffins tükettiğini belirtti.

2024 seçim kampanyasında Pensilvanya'daki bir McDonald's şubesinde kızartma yapan Trump, burada çalışanlarla sohbet etmişti. Feasterville-Trevose şubesinde "Herkese merhaba. McDonald's'taki ilk günüm, iş arıyorum" diyerek espri yapan ABD Başkanı, müşterilere servis de yapmıştı.

Trump'ın 2024'te seçim kampanyası sırasında Pensilvanya'daki Mcdonald's ziyaretinden bir kare

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Trump'ın Riyad ziyareti, Suudi F-15 savaş uçaklarının eşliğinde gerçekleşti. Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Scavino, Air Force One'ın iniş anını sosyal medyadan paylaştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Trump'ı lavanta renkli halıyla kaplı pistte karşıladı. Ziyaret kapsamında enerji, savunma ve uzay alanlarında 600 milyar dolarlık stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Trump, bu anlaşmaların ABD'de 2 milyon yeni istihdam yaratabileceğini ifade etti.

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ORTA DOĞU TURU DEVAM EDİYOR

Trump, Orta Doğu turu kapsamında bugün Katar'ın başkenti Doha'ya giderek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler bayraklarla süslendi. Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergâhta da benzer süslemelere yer verilirken, bazı önemli kamu binaları önüne iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Trump'ın ziyareti öncesi başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması ve diplomatik protokol kapsamında resmi karşılama törenleri ile çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.

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DOHA'DA STRATEJİK ANLAŞMALAR İMZALANACAK

ABD Başkanı'nın Doha ziyareti, aynı zamanda Körfez turunun önemli duraklarından biri olarak görülüyor. Ziyaret, Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının hemen ardından gerçekleşecek.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma, enerji, yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmaların imzalanması öngörülürken, Gazze'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve küresel enerji güvenliği gibi başlıkların da liderler arasındaki gündemde yer alması bekleniyor.