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Suudi Arabistan'dan nükleer hamle: Riyad ile Washington'ın anlaştığı iddiası

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#Suudi Arabistan#Nükleer Anlaşma#Trump
Suudi Arabistandan nükleer hamle: Riyad ile Washingtonın anlaştığı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 09:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlamayı öngören anlaşmayı kabul ettiği öne sürüldü. Anlaşma gerçekleşirse ve Suudi Arabistan'ın potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önü açılacak.

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladığı iddia edildi.

30 yıl sürecek yeni anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olacağı tahminine yer verilen haberde, anlaşmanın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açacağı" ifade edildi.

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'URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ DE ANLAŞMAYA DAHİL'

Haberde, Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi rol verilmesinin amaçlandığı aktarılarak, ABD-Suudi Arabistan'ın ortak değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, Amerikan şirketlerinin bu ülkede uranyum zenginleştirme tesisi kurmasının da anlaşmaya dahil olduğu belirtildi.

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Bu şartın, ABD'ye Suudi Arabistan'ın nükleer programı üzerinde nüfuz sağlayacağı değerlendirmesinde bulunulan haberde, Trump yönetimi yetkililerine göre, bu koşulun nükleer programın "askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemenin bir yolu olduğu" bildirildi.

Haberde ayrıca, anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulmasının beklendiği söylendi.

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#Suudi Arabistan#Nükleer Anlaşma#Trump

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