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Suudi Arabistan'dan 'Hac' kararı: Sayı bir milyon kişiye yükseltildi

#Hac#Suudi Arabistan#Koronavirüs
Suudi Arabistandan Hac kararı: Sayı bir milyon kişiye yükseltildi

Koronavirüs salgınının başından beri Hac ibadetinin gerçekleştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Suudi Arabistan bu yılki Hac kararlarını açıkladı ve verilen kararla bir milyon kişinin Hac ibadeti için kabul edileceği bildirildi.

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Suudi Arabistan bu yıl kabul edeceği hacı sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı.

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek.

Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Covid salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

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#Hac#Suudi Arabistan#Koronavirüs

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