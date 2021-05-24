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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24.05.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Suudi Arabistan'dan hac kararı: Kuralları ve kontenjanı açıkladı

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Son dakika... Suudi Arabistan'dan hac kararı: Kuralları ve kontenjanı açıkladı

Suudi Arabistan yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hac kurallarını ve kontenjanı açıkladı. Belgede Kovid-19 aşıları ile ilgili zorunlu tarihler de yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyuran Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Konu ile ilgili yayınlanan genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti 60 bin kişilik kontenjan açıldı.

Genelde bunun yerli ve yabancı hacı adaylarını kapsadığı bilgisinin altı çizildi.

Suudi Arabistandan flaş Hac açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş Hac açıklaması

9 sayfalık genelgede 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Hacı adaylarının son 6 ay içinde hasta olmadıklarını, hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek.

Ayrıca adaylardan Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek.

Son dakika... Suudi Arabistandan hac kararı: Kuralları ve kontenjanı açıkladı

Söz konusu genelgede yer alan bilgilere göre, aşının ilk dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması ikinci dozun ise ülkeye giriş yapmadan 14 gün önce yapılması gerekiyor.

Bunun haricinde pandemi önlemleri kapsamında yurtdışından gelecek hacı adayları 3 gün zorunlu karantinada kalacak.

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STERİL POŞETLERDE TAŞ VERİLECEK

Genelgede hacı adaylarına şeytan taşlama için organizatörler tarafından paketlenmiş steril poşetlerde taşlar verileceği

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl kutsal kentler Mekke ve Medine'yi hac ibadeti için ziyaret ediyor.

Kovid-19 salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı.

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