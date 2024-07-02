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Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğal gaz yatakları bulundu

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#Suudi Arabistan#Petrol#Doğal Gaz
Suudi Arabistanda yeni petrol ve doğal gaz yatakları bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:09

Suudi Arabistan'da Şarkiyye ve Rubülhali bölgelerinde ham petrol ve doğal gaz sahaları ile yataklarının keşfedildiği açıklandı.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın konuya ilişkin açıklaması ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Şarkiyye bölgesinde konvansiyonel olmayan iki petrol sahası, bir Arap hafif petrol yatağı, Rubülhali'de iki doğal gaz sahası ve iki doğal gaz yatağı bulduğunu aktardı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan günlük yaklaşık 10 milyon varil ham petrol üretiyor ve bunun yaklaşık 7 milyon varilini ihraç ediyor.

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#Suudi Arabistan#Petrol#Doğal Gaz

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