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Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı

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#Suudi Arabistan#Otobüs Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 08:10

Suudi Arabistan’da umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs, köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

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Suudi Arabistan’a umre ziyareti için gelenleri taşıyan otobüs kaza yaptı.

Mekke’ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şaar bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak, kazanın ardından otobüsün alev topuna döndüğü belirtildi.

Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, kaza yapan otobüste Yemen’den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı.

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#Suudi Arabistan#Otobüs Kazası#Dünya

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