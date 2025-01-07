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Suudi Arabistan'da şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi

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#Suudi Arabistan#Mekke#Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi
Suudi Arabistanda şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 23:31

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, şiddetli yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi maddi kayıpların yanı sıra birçok bölgenin sular altında kalmasına sebep oldu.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mekke'nin birçok bölgesinde şiddetli ve orta şiddette yağmur yağdığı bilgisini verdi.

Yerel ve sosyal medyada, Mekke'de şiddetli yağışın etkili olduğu, bazı bölgelerde sel sularının şehirde taşkınlara yol açtığı belirtildi.

Şehirdeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli sel sularından gelen akıntılarla dolarken, motosiklet ve arabaların sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

Mekke'deki birçok dükkan ve iş yerini de su bastığı belirtilirken, sel felaketinde can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Mekke'de şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra dolu uyarısında bulunmuştu.

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#Suudi Arabistan#Mekke#Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi

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