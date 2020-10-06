MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası
GeriDünya Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomist İsam ez-Zamil'in 15 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ekonomist İsam ez-Zamil, 3 sene hapiste tutulduktan sonra 15 yıl hapse çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Zamil, Ekonomi Bakanlığı görevini hak ediyordu ancak baskıcı yönetim onu, 2017'den bu yana hapiste tutuyor. Şimdi de 15 yıl hapis cezası vererek bu hak ihlalini tamamladılar." ifadelerine yer verilerek, Zamil'in derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ekonomist Zamil'in Amerikan Forbes dergisi tarafından en önemli ekonomik figürlerden biri ve öncü bir bilgi teknolojisi şirketinin kurucusu olarak tanıtıldığı hatırlatıldı.

Karara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle