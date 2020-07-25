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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 21:55,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı

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Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 31 artarak 2 bin 703'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 201 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 703'e, vaka sayısının da 264 bin 973'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 217 bin 782 olduğunu bildirdi.

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