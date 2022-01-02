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Suudi Arabistan’da kar sevinci

#Suudi Arabistan#Dünya#KAR

Suudi Arabistan’da etkili olan kar yağışı sonrası halk sokaklarda karın keyfini çıkardı.

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Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı.

Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı.

Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı.

Suudi Arabistan’da kar sevinci

Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.

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#Suudi Arabistan#Dünya#KAR

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