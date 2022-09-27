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Suudi Arabistan’da kabine değişikliği: Veliaht Prens Muhammed bin Salman Başbakan olarak atandı

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#Suudi Arabistan#Kabine#Başbakan
Suudi Arabistan’da kabine değişikliği: Veliaht Prens Muhammed bin Salman Başbakan olarak atandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 21:27

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile kabinede değişiklik yaparak, ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık görevine atadı.

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Suudi Arabistan’da kabine değişikliğine gidildi. Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı. Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.

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#Suudi Arabistan#Kabine#Başbakan

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