Suudi Arabistan’da Gazze zirvesi: 4 ülke bir araya gelecek

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27 Şubat’ta Kahire’de aynı konunun masaya yatırılacağı Arap Birliği toplantısı öncesinde yapılacak mini zirveye Mısır, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin katılacağı belirtildi.

HAMAS’I DIŞLAMA PLANI

Toplantıda körfez ülkelerinin liderliğinde bir yeniden yapılanma fonu kurulması ve Hamas’ın devre dışı bırakılmasının kabul edilebileceği aktarıldı. Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını söylemişti. Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, Gazze’deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Arap dünyası ise Trump’ın bu tehcir planına karşı durmaya çalışıyor.