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Suudi Arabistan'da canlı bomba alarmı: Mekke polisi harekete geçti

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#Suuddi Arabistan#Mekke#Canlı Bomba
Suudi Arabistanda canlı bomba alarmı: Mekke polisi harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 08:54

Mekke'de korku ve paniğe neden olduğu belirtilen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada şüphelinin "canlı bomba" olduğu iddia edildi.

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe neden olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada şüphelinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülürken, Suudi makamları bu iddiaları doğrulamadı.

MEKKE'DE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Mekke'de çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen kişiye müdahale etti.

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin şüpheliyi derhal gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve savcılığa sevk edildiği belirtildi.

"CANLI BOMBA" İDDİASI GÜNDEME GELDİ

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Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Mekke'de Kabe'nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde gözaltına alınan kişinin "canlı bomba" olduğu iddia edildi.

Bazı paylaşımlarda şüphelinin saldırı girişiminde bulunduğu da öne sürüldü.

Ancak Suudi makamlarının açıklamasında, gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya herhangi bir saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

SUUDİ MAKAMLARINDAN "RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN" ÇAĞRISI

Suudi yetkililer, olayla ilgili sosyal medyada yayılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yetkililer, kamuoyuna gelişmelerle ilgili bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulundu.

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#Suuddi Arabistan#Mekke#Canlı Bomba

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